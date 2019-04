Recht voor allen houdt kampioenenhulde haantjes zingen vdt

08 april 2019

11u55

Bij de club Recht voor Allen in Attenrode vond de kampioenenhulde haantjes zingen plaats. “Haantjes zingen is al jaren een echte dorpstraditie in Attenrode die we vanuit de gemeente absoluut in ere willen houden”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Ook het voorbije jaar speelden alweer 20 liefhebbers mee. Dankzij het nieuwe lokaal aan het parochiecentrum in Attenrode dat de gemeente bouwde, blijft haantjes zingen duidelijk enorm populair in ons dorp.” Rik Dejaeger werd al voor het vierde jaar op rij clubkampioen met 317 punten. Tweede werd Liza Everaerts en het brons was voor clubvoorzitter Rudy Lemoine.