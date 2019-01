Raad van bestuur AGB is geïnstalleerd vdt

30 januari 2019

07u11 0

Gisteren werd de nieuwe raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek geïnstalleerd op het gemeentehuis. De Dorpspartijbestuursmeerderheid heeft hierin zes van de acht mandatarissen: Peter Reekmans, Wim Uytterhoeven, Fien Goemans, Steven Verjans, Cindy Huybrechts en Ronny Laermans. De oppositie levert twee vertegenwoordigers. Als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur werd burgemeester Peter Reekmans aangesteld en Wim Uytterhoeven is de nieuwe ondervoorzitter.

Het directiecomité is samengesteld uit de vijf Dorpspartijleden van het college van burgemeester en schepenen, aangevuld met Johnny Reweghs (sp.a) die de nieuwe voorzitter van het directiecomité is en het dagelijks bestuur van het AGB Glabbeek waarneemt. Hans Hendrickx is als schepen bevoegd voor het toezicht op het autonoom gemeentebedrijf.