Provincie Vlaams-Brabant schaft voetweg 43 in Attenrode-Wever af vdt

17 december 2018

De gemeenteraad startte in maart 2018 de procedure op om de voetweg 43 af te schaffen en te laten schrappen in de Atlas der Buurtwegen. Deze ongebruikte voetweg 43 liep door het fruitbedrijf Stockx in Attenrode-Wever en was al jarenlang verdwenen. De provincie Vlaams-Brabant volgt nu de beslissing van de gemeenteraad en schafte het volledig tracé van de verdwenen voetweg 43 af. “Met deze beslissing krijgen de groene oppositiepartij Samen en voetwegenactivist Marc Van Damme alweer eens ongelijk in een trage wegendossier in Glabbeek”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) tevreden. “Trage pestwegen willen heropenen die al meer dan 100 jaar niet meer bestaan en door woningen, bedrijven en bouwgronden lopen, is ronduit mensen pesten.”