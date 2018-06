Programma 'Dorpsplan 2.0' is klaar 22 juni 2018

Vandaag valt het verkiezingsprogramma 'Dorpsplan 2.0' in de bus van de Glabbekenaren. De Dorpspartij is dus klaar met haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.





"In de nieuwe legislatuur plannen we opnieuw voor ruim 6 miljoen euro aan investeringen", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Niettemin garanderen we vandaag zwart op wit dat met een verderzetting van ons bestuur de schuld per inwoner op het einde van de volgende legislatuur opnieuw niet zal stijgen en wij niet zullen raken aan onze stevige spaarpot."





"Onder ons beleid zal er ook volgende legislatuur opnieuw geen enkele belasting stijgen en laten wij geen enkele stijging van verdoken belastingen via intercommunales toe." (VDT)