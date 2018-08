Premiedossier kerken goedgekeurd 13 augustus 2018

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed heeft de premiedossiers voor de opmaak van beheersplannen voor de beschermde kerken Sint-Quirinus Bunsbeek en Sint-Catharina Zuurbemde goedgekeurd.





"Na de opmaak van het kerkenplan door de centrale kerkraad Glabbeek dat in april werd goedgekeurd door de gemeenteraad, kunnen we nu van start gaan met de opmaak van de beheersplannen voor de beschermde kerk en kerkhofmuur van Zuurbemde en de gedeeltelijk beschermde kerk en kerkhofmuur van Bunsbeek. De goedkeuring van de premiedossiers door het Vlaams Agentschap Onroerende Erfgoed zorgt ervoor dat de gemeente beide kerken tussen 2019 en 2022 zal kunnen gaan renoveren en conserveren met maar liefst 80 procent Vlaamse subsidies. Glabbeek is nu eenmaal een kerkendorp dat letterlijk ontstaan is in de verschillende deelgemeenten rond de kerktoren. Het conserveren van kerkelijk erfgoed heeft voor het huidig gemeentebestuur niets te maken met al dan niet gelovig of niet-gelovig zijn", aldus Yvette Sterkendries, secretaris van de kerkfabriek Bunsbeek en tevens raadslid van de Dorpspartij. (HCH)