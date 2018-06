Positieve eindevaluatie voor SAVE-actieplan 21 juni 2018

02u30 1 Glabbeek Het SAVE (Samen Actief voor Veilig Verkeer)-actieplan van de gemeente krijgt een positieve eindevaluatie van de verkeersraad en de gemeenteraad. Dit plan bevat zeven initiatieven om de veiligheid voor kinderen te bevorderen.

"Omdat ik zelf mijn broer verloor in een verkeersongeluk op de gevaarlijke Tiensesteenweg stapte ik op jonge leeftijd in de gemeentepolitiek om meer verkeersveiligheid in onze gemeente te helpen realiseren. Ik ben daarom enorm trots dat ik na de ondertekening van het charter in juni 2015 de kans kreeg om de drijvende kracht te zijn voor de opmaak van dit SAVE-actieplan verkeersveiligheid voor onze gemeente", zegt gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij).





Dankzij de vele inspanningen die de gemeente intussen nam om dit actieplan te realiseren, kreeg Glabbeek het SAVE-label uitgereikt door de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).





Tranen

"Ik ben enorm blij dat ik dit mee heb kunnen realiseren en bedank iedereen die mij hiermee geholpen heeft", reageert Simon nog.





Maar tijdens de gemeenteraad afgelopen donderdag kon het raadslid zijn tranen niet bedwingen toen Lowie Steenwegen van oppositie SamenGroen de eindevaluatie van dit actieplan afkraakte.





"Zonder zelf ooit één constructief voorstel gedaan te hebben, dit actieplan waar ik met hart en ziel jaren aan gewerkt heb, een waardeloze inhoudsloze vod papier te noemen, is elk politiek fatsoen voorbij", besluit Simon.





(VDT)





