Ploegvoorstelling Cycling Team

Kristien Bollen

02 februari 2019

In zaal Glazuur in Glabbeek ging de ploegvoorstelling door van het Cycling Team Glabbeek in aanwezigheid van een trotse sportschepen Hans Hendrickx en gemeenteraadslid Ronny Vergeylen (beiden Dorpspartij). Deze Glabbeekse wielerploeg groeide de voorbije jaren uit tot ruim 100 leden. Het team heeft heel wat talent in huis met de provinciale kampioen van de nieuwelingen Vlaams-Brabant, de Belgische kampioen piste junioren, 3 renners van de junioren maken deel van de nationale ploeg en verschillende provinciale kampioenen bij de dames nemen deel aan heel wat (inter)nationale wedstrijden.