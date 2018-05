Plannen voor verkeersveiligere schoolomgeving 05 mei 2018

02u44 0 Glabbeek In een nieuw ontwerp voor een verkeersveiligere schoolomgeving in Kapellen werden onder meer bredere voetpaden opgenomen. Dat bleek tijdens een tweede overlegvergadering.

Tijdens die tweede vergadering werden de plannen voor de heraanleg van de Dorpsstraat voorgesteld. In het nieuwe ontwerp werden bredere en veiligere voetpaden voorzien, wat de straat smaller maakt en meteen een remmend effect heeft op de snelheid. "De schoolomgeving blijft bij het in- en uitgaan van de school een zone 30, maar de aanwezigheid van de school zal nog beter aangegeven worden door twee octopuspalen", aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Voor de school komen er drie verkeerskussens op de rijbaan om de snelheid af te remmen en aan de oversteekzone worden metalen beugels geplaatst. Die moeten voetgangers beter afschermen van de rijweg. Voor de schoolpoort komt er over een afstand van twintig meter een parkeerverbod tijdens het in- en uitgaan van de school. Het aantal parkeerplaatsen aan de kerk wordt meer dan verdubbeld, tot zeventien." (VDT)