Pim Smit maakt exclusief schilderij met burgemeesterssjerp Peter Reekmans voor Kom op tegen Kanker Kristien Bollen

05 november 2018

Kunstenaar Pim Smit uit Linter gaat de komende weken samen met Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans een exclusief kunstwerk schilderen voor het goede doel. In het schilderij van 1 m op 1.2 m dat wordt gemaakt in de typische moderne stijl van kunstenaar Pim Smit wordt de eerste burgemeesterssjerp van Peter Reekmans verwerkt. Het exclusieve doek wordt tijdens het Kerstconcert “voor het goede” op zondag 23 december 2018 in de kerk van Kapellen geveild door notaris Kathleen Denruyter uit Glabbeek en verkocht aan de hoogst biedende. De opbrengsten worden door de Dorpspartij, de partij van de burgemeester integraal geschonken aan Kom op tegen Kanker. Jaarlijks organiseert de Dorpspartij een dorpsactie voor het goede doel, dit jaar gaan alle opbrengsten naar Glabbeek fietst 1.000 km tegen Kanker. Kunstenaar Pim Smit maakte eerder al kunstwerken voor het goede doel samen met onder andere Kim Clijsters, Simon Mignolet, Thibout Courtois, Eddy Merckx, Tia Hellebout, DJ Tiësto, … en al deze unieke kunstwerken brachten intussen al meer dan 230.000 euro op voor diverse goede doelen. Na de projecten voor het goede doel met Arts Meets Sports en Art Meets Music, is voor Arts Meets Politics burgemeester Peter Reekmans de eerste politicus waar hij mee samenwerkt voor een kunstproject ten voordele van het goede doel. Pim Smit is een Nederlandse kunstenaar die ontdekt werd door Herman Brood en al 13 jaar in onze regio woont en werkt.