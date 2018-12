Peter Reekmans laat burgemeesterssjerp veilen in kunstwerk van Pim Smit Vanessa Dekeyzer

13 december 2018

19u09 0 Glabbeek Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zal op 23 december zijn eerste burgemeesterssjerp veilen voor het goede doel, namelijk voor Glabbeek Fietst ten voordele van Kom op tegen Kanker. Om het wat specialer te maken, riep hij hiervoor de hulp in van kunstenaar Pim Smit uit Wommersom.

“Ik ken Pim al geruime tijd en heb gezien dat hij al meermaals met bekende mensen, vooral uit de sportwereld, heeft samengewerkt om kunstwerken te maken voor het goede doel. Maar met politiek deed hij nog niets, dus vond ik het interessant om hem een voorstel te doen.”

Reekmans stond zijn eerste burgemeesterssjerp af aan Pim met als opdracht deze te integreren in een kunstwerk. “Het was een uitdaging”, vertelt Pim. “Ik heb geprobeerd om de sjerp als symbool van traditie en vertrouwen weer te geven in combinatie met de kunstige afbeelding van de burgemeester. De ‘flosjkes’ van de sjerp heb ik aan het doek laten hangen, want dat vond ik wel leuk.”

Peter Reekmans vindt het resultaat prachtig. “Dit is echt een uniek item. Je zou anders nooit een burgemeesterssjerp kunnen kopen. En dan meteen nog kunst in huis halen, is echt bijzonder, temeer omdat het voor het goede doel is. Glabbeek Fietst startte enkele jaren geleden onder impuls van onze schepen van Sport, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij), met een groepje fietselingen en volgend jaar wil men al deelnemen met drie ploegen. Dat wil meteen ook zeggen dat je 15.000 euro startgeld op tafel moet kunnen leggen.”

“Vandaar dat we een kerstconcert inrichten met de Festival Brassband met gospelkoor op 23 december in de kerk van Kapellen”, zegt schepen Holsbeeks. “Tijdens de pauze veilen we het kunstwerk aan de meestbiedende onder leiding van notaris Kathleen Denruyter.” Het startbod wordt ingesteld op 1.200 euro. “We hopen met de opbrengst van de veiling en de inkomsten van het kerstconcert toch twee Glabbeekse ploegen aan de start te laten komen van de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Dat zou fantastisch zijn”, besluit burgemeester Reekmans.