Paaltjes worden stuk gereden 11 juli 2018

De paaltjes aan het kruispunt van de Schoolstraat met de Oplintersesteenweg in Bunsbeek worden met regelmaat van de klok omver gereden. "De paaltjes maken het kruispunt net heel wat veiliger, vooral voor de voetgangers, maar het probleem is dat vrachtwagens en tractoren met aanhangwagen ze regelmatig omver rijden", zegt gemeenteraadslid Michel Willems (Dorpspartij). "Je kan er altijd nieuwe zetten, maar dat wordt een dure zaak." Schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) betreurt het dat de paaltjes zoveel omgereden worden. "Helaas hebben we voorlopig nog geen daders kunnen betrappen. De gemeente zal dus de kosten nog maar eens moeten dragen." (VDT)