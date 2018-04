Overeenkomst in dossier huur loods 28 april 2018

De gemeente Kortenaken en de gemeente Glabbeek zijn tot een vergelijk gekomen voor de verdere huur van de loods op het voormalig militair domein De Vaint in Glabbeek.





Er was discussie over het nakomen van de verhuurvoorwaarden-en prijzen, waardoor Glabbeek ermee dreigde de loods met daarin materiaal van de technische dienst van Kortenaken onmiddellijk te ontruimen. Maar zover is het dus niet gekomen. "We zijn rond de tafel gaan zitten en het contract wordt gewoon verder betaald aan de huurprijs van 250 euro, dus geen 500 euro zoals werd beweerd", zegt burgemeester van Kortenaken, Patrick Vandijck (Open Vld). "Op de vervaldag van het contract, 1 augustus, zal dit contract stopgezet worden om de reden dat de loods plaats zal maken voor de komst van een nieuw medisch herstelverblijf op de site."





Er lopen intussen gesprekken om ergens anders een nieuwe loods te huren. (VDT)