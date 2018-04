Oude Spar maakt plaats voor handelsruimte en appartementen 27 april 2018

Het college van burgemeester en schepenen heeft zopas de afbraak van het gebouw van de oude Spar-supermarkt en de bouw van 12 nieuwe handelsruimten en 24 appartementen goedgekeurd. "De stedenbouwkundige vergunning kadert volledig in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de totaalvisie voor het nieuw commercieel centrum in de Grotestraat. Na de bouw van de nieuwe Spar-supermarkt met een oppervlakte van 1.400 vierkante meter, komt er nu ook nog 1.600 vierkante aan commerciële ruimte voor winkels. En boven deze nieuwe handelspanden komen er 24 nieuwe appartementen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Natasja Ons (sp.a). Naast de nieuwe parking met ruim 40 plaatsen op het plein, is er een ondergrondse parking onder de winkel voor ruim 35 bezoekers voorzien en een ondergrondse parkeergarages voor de nieuwe appartementen. (VDT)