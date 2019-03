Oude bibliotheek Bunsbeek wordt omgevormd tot werkingslokaal voor Heemkundige Kring vdt

12 maart 2019

13u59 0

Er wordt druk verbouwd in de oude bibliotheek van Bunsbeek naast de pastorij in Bunsbeek. “Dit bijgebouw naast de pastorij van Bunsbeek, waar vroeger de bibliotheek van Bunsbeek in gehuisvest was, staat intussen al enkele jaren leeg en is in verval geraakt”, zegt schepen van Patrimonium Tom Struys (Dorpspartij). “Na de plaatsing van nieuw buitenschrijnwerk, gaan we nu ook de binnenzijde grondig verfraaien en geven we het gebouw een nieuwe bestemming.”

De Heemkundige Kring Glabbeek krijgt het gebouw gratis ter beschikking van de gemeente als werkingslokaal en archiefruimte. “Voor de zomer zullen de werken klaar zijn, zodat de Heemkundige Kring er haar intrek kan nemen”, aldus schepen Struys. “Na de verbouwing van het gemeentehuis krijgt de Heemkundige Kring nog extra archiefruimte in het gemeentelijk archief dat op termijn ondergebracht zal worden in het huidig gebouw van het OCMW.”