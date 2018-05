Opzegging huur loods 25 mei 2018

De gemeente Kortenaken beëindigt de huurovereenkomst voor de loods in Glabbeek.





"Vanaf juni huren we twee loodsen van de firma Bovin uit Kortenaken", klinkt het bij het gemeentebestuur. "We zeggen dan ook bij deze formeel de huur op van de loods in Glabbeek." (VDT)