Oproep voor kandidaturen sport- en cultuurprijzen 11 april 2018

Op vrijdag 1 juni organiseert de gemeente Glabbeek haar driejaarlijks sport-en cultuurgala. Op die avond worden de sportkampioenen, verdienstelijke verenigingen en personen die bijdragen aan het rijke cultureel leven, gehuldigd. Kandidaten kunnen door elke inwoner of vereniging van Glabbeek worden voorgedragen. Deze kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur voor 2 mei via sport@glabbeek.be of cultuur@glabbeek.be. (VDT)