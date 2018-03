Oproep voor kandidaturen sport- en cultuurprijzen 16 maart 2018

Op vrijdag 1 juni organiseert de gemeente Glabbeek haar driejaarlijks sport- en cultuurgala. Op die avond worden de sportkampioenen, verdienstelijke verenigingen en personen die bijdragen aan het rijke cultureel leven in de gemeente, gehuldigd. De sport-en cultuurprijs is een geldprijs van telkens 375 euro, maar er zijn ook startersprijzen van 125 euro voor wie een beloftevolle start maakte. Tot slot worden ook de sporttrofee het Fonske en de cultuurtrofee het Andréke uitgereikt aan een inwoner of vereniging die jarenlang een bijzondere bijdrage geleverd heeft op sportief en cultureel vlak.Kandidaten voor de verschillende sport-en cultuurprijzen kunnen door elke inwoner of vereniging van Glabbeek worden voorgedragen. Dien je kandidatuur in bij het gemeentebestuur voor 2 mei via sport@glabbeek.be of cultuur@glabbeek.be. (VDT)