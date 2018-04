Opfriscursus Frans voor senioren 25 april 2018

De gemeentelijke senioren- en welzijnsraad organiseert elke derde donderdag van de maand een uurtje opfrissing van de Franse taal voor senioren. Iedereen is welkom van 14 tot 15 uur in het gemeentehuis van Glabbeek en de deelname is gratis. (VDT)