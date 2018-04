Ontbijten en wandelen voor Paddenpoel 04 april 2018

Op zondag 15 april organiseert Natuurpunt Glabbeek met de steun van het gemeentebestuur een Hagelands ontbijt en wandelingen door natuurgebied de Paddepoel in Bunsbeek. Komen proeven van het lekkere ontbijt kan van 8 tot 12 uur, de vroege vogelwandeling van 5 kilometer gaat van start om 7 uur en om 10 uur vertrekt er een wandeling van 8 kilometer met gids. De wandelingen zijn gratis voor Natuurpuntleden, voor niet-leden bedraagt de prijs 5 euro per persoon. Voor het ontbijt moet je reserveren voor 14 april en betaal je 12 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen tot 12 jaar. Alle opbrengsten zijn ten voordele van het natuurgebied de Paddepoel in Bunsbeek. (VDT)