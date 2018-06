Ongeval verspert Tiensesteenweg 09 juni 2018

Op de Tiensesteenweg in het centrum van Glabbeek is gisterenmiddag rond 12.40 uur een verkeersongeval gebeurd. Om nog een ongekende reden week één van de bestuurders met zijn wagen van het rijvak af en knalde hierbij tegen een tegenligger. Door het ongeval raakte de steenweg volledig versperd. Politie liet verkeer komende uit Diest over de parkeerstrook rijden, verkeer komende uit Tienen moest een omleiding volgen. Beide bestuurders, een 73-jarige man uit Herentals en een 53-jarige man uit Glabbeek bleven ongedeerd. Ook bliezen ze beiden safe. (KBG)