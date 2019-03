Ongerustheid over voortbestaan van school in Bunsbeek “Hoeft niet, desnoods fusioneren we de school met onze gemeenteschool” Vanessa Dekeyzer

28 maart 2019

19u52 2 Glabbeek Ouders van de 200 leerlingen en leerkrachten van de vrije basisschool in Bunsbeek, De Duizendpoot, zijn ongerust over het voortbestaan van de school. “We krijgen niet langer garanties vanuit het katholiek onderwijsnet”, zegt Karin Genoe, voorzitter van het schoolbestuur. De gemeente snelt te hulp. “Wij laten de school niet verdwijnen en zijn bereid tot een fusie met de gemeenteschool”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

“Dit nieuws valt niet zomaar uit de lucht”, gaat Reekmans verder. “We zijn al een half jaar gesprekken aan het voeren. De Sint-Paulus Scholengroep, waaronder De Duizendpoot zit, heeft zwaar moeten investeren in een nieuwbouw voor de Tiense VIA-scholengroep aan de Waaiberg. Dat maakt dat er geen of weinig financiële middelen overblijven voor de school van Bunsbeek, waar wel degelijk heel wat dringende kosten aan het schoolgebouw zijn. De inspectie vorig jaar wond er geen doekjes rond. De dringende verbeterpunten werden door de gemeente aangepakt, maar daarmee zijn niet alle problemen van de baan.”

Gesprekken moeilijk

“De grootte van de investeringen die op korte en middellange termijn noodzakelijk zijn voor de schoolgebouwen maken de gesprekken hierover binnen het katholiek onderwijsnet enorm moeilijk”, stelt Karin Genoe van het schoolbestuur vast. “We hebben vandaag dan ook de leerkrachten ingelicht over de stand van zaken. Wanneer wij geen garanties en duidelijke antwoorden krijgen vanuit het katholiek onderwijsnet, kiezen we voor een fusie met de gemeenteschool.”

Die fusie kan volgens burgemeester Reekmans perfect gebeuren. “In eerste instantie zullen we vanuit de gemeente budgetten voorzien voor de meest dringende herstellingswerken, maar we gaan ook meteen een subsidiedossier indienen voor een nieuwe school. Op die manier moeten wij als gemeente dertig procent van de geschatte kost van 1,2 miljoen euro ophoesten. Wanneer wij dan, gelijkaardig met de nieuwbouw van het gemeenteonderwijs, investeren in groene energie, wordt de kost nog eens gedrukt. De nieuwbouw kan bovendien achter de huidige school gerealiseerd worden, zodat de leerlingen in afwachting niet moeten verhuizen en op termijn de school aan de nu zo drukke Schoolstraat verdwijnt. Het is dus een win-winsituatie.”

Sentimenteel aspect

Burgemeester Reekmans heeft zelf nog op de school in Bunsbeek gezeten en ook zijn dochter Marie-Julie gaat er naar school. “Dat is het sentimenteel aspect natuurlijk, maar een sluiting van deze school zou ook nefast zijn voor de gemeente. De gemeenteschool zit nu al aan 300 leerlingen. We zijn een gemeente in groei. Dan moet er ook voldoende onderwijscapaciteit zijn en daar zullen wij voor zorgen.”