Omleidingen door wegenwerken 02u43 0 Glabbeek In het centrum van Glabbeek gelden vanaf vandaag meerdere omleidingen in het kader van wegenwerken.

Aquafin start vandaag met riolerings- en wegenwerken in enkele Glabbeekse straten. Er zal gewerkt worden in de Meenselbeekstraat (tussen Steenweg N29 en de Pamelenstraat), de Steenbergestraat (tussen Dries en Pamelenstraat) en de Dries (tussen Steenbergestraat en Attenrodestraat).





In de Meenselbeekstraat wordt enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten. Hier zullen de werken tot 2 februari duren. In de Steenbergestraat wordt de werfzone drie weken lang afgesloten voor alle verkeer. Tot 2 februari geldt een omleiding via de Pamelenstraat en de Steenweg N29. Op de Dries wordt de werfzone volledig afgesloten voor alle verkeer van 15 januari tot 20 april. In die periode geldt er een omleiding via de Kapellenstraat en de Stationsstraat.





Voor vragen of het melden van problemen tijdens de werken kan je contact opnemen met schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen via kris.vanwinkelen@glabbeek.be, of wegenwerken@glabbeek.be. (KBG)