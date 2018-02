OCMW versoepelt mantelzorgpremie 22 februari 2018

Op voorstel van de sociale dienst heeft het OCMW de regels inzake de mantelzorgpremie versoepelt, waardoor nog meer mensen er gebruik van kunnen maken. Voortaan krijgt een mantelzorger nu een premie wanneer de zorgbehoevende een zelfredzaamheidscore tussen 25 en 34 punten heeft. Vroeger was dat pas vanaf 30 punten. "Met deze kleine tegemoetkoming willen we als zorgende samenleving in Glabbeek bijdragen tot het langer thuisblijven van onze ouderen", aldus OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a). (VDT)