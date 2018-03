OCMW's Kortenaken en Glabbeek slaan handen in elkaar 31 maart 2018

03u04 0 Glabbeek De OCMW-raad van Geetbets heeft zopas de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Glabbeek goedgekeurd om vanaf 1 mei samen een erkende Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg te organiseren.

Glabbeek heeft al een erkenning en Geetbets sluit hierbij aan. Er zullen dus twee lokale werkingsgebieden zijn. "Het aantal ouderen in onze maatschappij neem gestaag toe en er is ook constant meer nood aan zorg en ondersteuning", zegt Kortenaaks OCMW-voorzitter Ria Schepmans. "De mensen willen ook zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, liever dan te snel naar een rustoord te moeten verhuizen. Maar ze moeten wel een beroep kunnen doen op hulp, voldoende snel en financieel haalbaar. Dit is meteen de reden voor de oprichting van deze dienst.





Ook mensen in een acuut medische situatie kunnen een beroep doen op de DGAT."





De dienstverlening bestaat uit verzorgende en huishoudelijke taken, algemene psychosociale ondersteuning en bijstand. De huishoudelijke taken zijn: maaltijden bereiden, onderhoud van de keuken, wassen en strijken, boodschappen doen, bedden opmaken en verschonen en beperkt onderhoud van de bewoonde plaatsen. "De mensen worden verder geholpen bij het dagelijks of wekelijks toilet, haarverzorging, bij het aankleden en bij het eten.





Er is ook toezicht op medicatie mogelijk, net als kraamzorg, baby- en kinderverzorging. Ten slotte is er ook sociale en morele ondersteuning zoals de vrije tijd van de ouderen of zieken aangenaam helpen besteden, helpen bij kleine administratieve taken, openstaan voor grote en kleine zorgen in het dagelijkse leven en opvang van de kinderen." (VDT)