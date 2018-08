Nog slechts twee stemlokalen 06 augustus 2018

02u31 0

Het gemeentebestuur van Glabbeek heeft in de aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 beslist om naar analogie met vele andere gemeenten geen officiële aanplakborden meer te plaatsen. Verkiezingsborden kunnen voor de komende verkiezingen in Glabbeek enkel nog op privéterrein geplaatst worden, mits toelating van de eigenaar. Op openbaar terrein zijn ze verboden. Vanaf de volgende verkiezingen zullen de stembureaus georganiseerd worden op nog twee locaties, namelijk in de buitenschoolse kinderopvang in de Schoolstraat in Bunsbeek en in de gemeenteschool langs de Dries in Glabbeek. (HCH)