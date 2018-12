Nieuwjaarsdrink voor alle inwoners vdt

27 december 2018

12u59 0

In 2017 werd er op initiatief van schepen van Feestelijkheden Hans Hendrickx (Dorpspartij) voor het eerst een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners georganiseerd in Glabbeek. Maar liefst 500 inwoners waren toen present om samen te komen klinken op het nieuwe jaar. “Na dit succes hebben we quasi onmiddellijk als gemeentebestuur beslist om hier een jaarlijkse traditie van te maken en dit telkens in een andere deelgemeente afwisselend te laten plaatsvinden”, aldus de bevoegde schepen. “Dit jaar vindt de nieuwjaarsdrink plaats op zondag 6 januari om 11 uur op het dorpsplein van Bunsbeek. In onze houten kerststalletjes op het plein voorzien we gezellige drank- en eetstandjes met jenever, glühwein, cava, warme chocolademelk en versnaperingen.”