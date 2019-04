Nieuwe winkel opent deuren in centrum Zuurbemde vdt

02 april 2019

17u01 0

Tanja Niesten en Erik Martens hebben in het centrum van Zuurbemde, net tegenover de kerk, een winkel in handtassen en juwelen geopend. In het pand was tussen 1920 en 1987 al eerder een kruidenierswinkel, verfwinkel en café, in de volksmond bekend als ‘bij Stanske’, gevestigd. De nieuwe eigenaars behielden de authenticiteit van de vroegere kruidenierswinkel voor de inrichting van hun nieuwe winkel, die wel enkel op afspraak open is. “De voorbije periode openden al heel wat nieuwe bedrijven hun deuren in onze gemeente”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Maar ook de komende weken openen nog enkele nieuwe bedrijven en banken hun deuren in Glabbeek.” Meer info over de nieuwe zaak kan je vinden op www.effb.be.