Nieuwe wijkagent voor Glabbeek-Zuurbemde en Kapellen 06 maart 2018

02u28 1

Nick De Hulster is de nieuwe wijkagent voor deelgemeenten Glabbeek-Zuurbemde en Kapellen. "Sinds 1 maart 2018 versterkt hij onze politiewijkpost op het gemeentehuis", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). De Hulsters volgde zijn politieopleiding in 2013 en was eerder actief bij de politie in Brussel en Antwerpen. Binnen de politiezone Antwerpen was hij actief in de mobiele eenheid die zich vooral bezig houdt met ordehandhaving, trainingen, voetbalwedstrijden en bewakingsopdrachten in het kader van terrorisme.





"Wij heten Nick dan ook graag welkom in Glabbeek en wensen hem veel succes met de nieuwe uitdaging!" (KBG)