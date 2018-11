Nieuwe verkavelingsweg wordt ‘Te Griest’ gedoopt Kristien Bollen

07 november 2018

18u23 0 Glabbeek De nieuwe verkavelingsweg in de toekomstige woonwijk Baekveld in Bunsbeek heeft eindelijk een naam. “De inwoners kregen voor de zomer de kans om voorstellen te doen", zegt Ronny Laermans van de cultuur- en erfgoedraad. “In totaal waren er een vijftal voorstellen, waaruit we ‘Te Griest’ uiteindelijk gekozen hebben.”

In het Bunsbeeks dialect betekent ‘Te Griest’ een kortere weg nemen. “Een omschrijving die perfect past bij deze nieuwe verkavelingsweg, die ook de schoolomgeving in Bunsbeek heel wat veiliger zal maken”, zegt Ronny Laermans. “Een deel van de straat wordt een fietsstraat en er komen ook twee nieuwe veiligere voetwegen vanuit de Tiensesteenweg en de Baekveldstraat tot aan de nieuwe schoolpoort. De schoolgaande jeugd kan straks via deze nieuwe veiligere doorsteken dus ‘Te Griest’ naar school.”

Procedureslag

De gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL beginnen binnenkort met de bouw van dertig sociale woningen in Bunsbeek. Verder zal een private projectontwikkelaar er ook nog een 24-tal nieuwe gezinswoningen bouwen. “Nadat de gemeenteraad op 14 juli 2016 al de aanpassing van de bestaande buurtweg 38 naar een nieuwe verkavelingsstraat had goedgekeurd volgde er klachten en bezwaren van twee bewoners”, zegt burgemeester Peter Reekmans: “Na een procedureslag van twee jaar staat het licht nu definitief op groen voor de start van de wegeniswerken.”