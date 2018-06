Nieuwe straatnaam voor Baekveld gezocht 21 juni 2018

Het gemeentebestuur gaat de komende weken samen met de cultuur-en erfgoedraad op zoek naar een straatnaam voor de nieuwe verkavelingsweg in de toekomstige woonwijk Baekveld in Bunsbeek. Alle inwoners worden opgeroepen suggesties en voorstellen te doen voor eind juli via gemeentebestuur@glabbeek.be. (VDT)