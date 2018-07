Nieuwe speeltuin ook voor kinderen met beperking 05 juli 2018

02u47 0 Glabbeek Aan de gemeentelijke sporthal werd gisteravond de 'inclusiespeeltuin' officieel geopend, met aangepaste speeltuigen voor kinderen met een beperking.

"De oude speeltuin lag er al jaren in slechte staat bij", zegt schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Heel wat speeltuigen waren beschadigd. Omdat de meeste speeltuinen vaak enkel geschikt zijn voor kinderen zonder beperking, hebben we er nu bewust voor gekozen om er een inclusiespeeltuin met kunstgras van te maken."





De gemeente diende de speeltuin in als plattelandsproject bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland, en kreeg er 47.586 euro subsidies voor. De totale kostprijs van de speeltuin bedraagt net geen 80.000 euro. (VDT)