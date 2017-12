Nieuwe speeltuin moet ook kinderen met beperking welkom heten 02u27 3 Foto Dekeyzer Schepen Holsbeeks bij de speeltuin aan de gemeenteschool. Glabbeek investeert al langer in inclusiespeeltuigen. Glabbeek De gemeenteraad moet zich buigen over de bouw van een nieuwe speeltuin aan de sporthal. En dat moet er eentje worden die ook geschikt is voor kinderen met een beperking.

"De huidige speeltuin verkeert al jaren in slechte staat", zegt schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Zo zijn de meeste speeltuigen beschadigd. In veel gemeenten zijn speeltuinen en speelplaatsen vaak uitsluitend geschikt voor kinderen zonder beperking, maar in Glabbeek investeren we al geruime tijd in zogeheten inclusiespeeltuigen. Maar de nieuwe speeltuin aan de gemeentelijke sporthal zal een echte inclusiespeeltuin worden. Niet alleen zullen de speeltuigen er geschikt zijn voor kinderen met en zonder beperking, maar ook de ondergrond wordt aangelegd in kunstgras, geschikt voor rolstoelgebruikers."





De nieuwe speeltuin zal een oppervlakte van ruim achthonderd vierkante meter hebben, en een prijskaartje van 85.000 euro. "We kunnen wel beroep doen op Europese subsidies ter waarde van 50.000 euro", geeft schepen Holsbeeks nog mee. "En ook in deelgemeenten Zuurbemde, Wever en Kapellen willen we de komende jaren investeren in nieuwe speeltuinen." (VDT)