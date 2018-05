Nieuwe Spar opent de deuren met bedankingsfeest voor de klanten 31 mei 2018

02u32 0 Glabbeek Vanaf vandaag kan je aan de Grotestraat in Glabbeek gaan winkelen in de nieuwe Spar, ingericht in de stijl van de nieuwe generatie Spar-buurtsupermarkten van Retail Partners Colruyt Group. De buurtbewoners kregen gisteravond al in primeur een rondleiding.

Spar Glabbeek opende in november 1991 in de voormalige fruitveiling Demerland. "Het gebouw is vlak na de oorlog gebouwd en nu helemaal versleten," zegt onderneemster Laura Troonen. Samen met haar echtgenoot en medeondernemer Tom Wens besloot Laura een nieuwe Spar-winkel te bouwen tegenover de oude, die voldoet aan alle moderne verwachtingen. "Deze is 200 vierkante meter groter dan vroeger. Daardoor kan de versafdeling verruimd worden. De broodafdeling is vooraan geplaatst zodat de Glabbekenaren 's ochtends sneller een vers brood kunnen kopen. Ook verse vis krijgt een belangrijke plaats en er is ook extra aandacht voor een vegetarisch en lactosevrij aanbod. Daar is veel vraag naar", weten Laura en Tom.





Ondanks de moeilijke bereikbaarheid tijdens de bouwwerken bleven de buurtbewoners trouw hun boodschappen doen bij Tom en Laura.





"Om hen te bedanken, organiseerden we deze openingsreceptie", besluit het koppel. (VDT)