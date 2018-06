Nieuwe snelheidsremmers Vissenakense-steenweg 21 juni 2018

Er worden nieuwe verkeerskussens geplaatst op de Vissenakensesteenweg in Bunsbeek. Daar werden er al eerder geplaatst op één locatie om de snelheid af te remmen. Na advies van het VIAS Institute werd beslist om nog extra kussens te plaatsen in de richting van Bunsbeek Dorp. Het advies voorziet ook in het aanbrengen van extra dwarse belijningen op het wegdek op meerdere plaatsen vanaf de grens met buurgemeente Vissenaken tot Bunsbeek Dorp om automobilisten over heel het tracé aan te manen minder snel te rijden. (VDT)