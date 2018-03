Nieuwe maarschalken van de Keizerlijke Commanderie der Fruyteniers geridderd 29 maart 2018

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek werd samen met staatssecretaris Zuhal Demir en burgemeester Danny Deneuker van Borgloon geridderd als nieuwe maarschalken van de Keizerlijke Commanderie der Fruyteniers. De rang van maarschalk is de hoogste onderscheiding die je binnen de Keizerlijke Commanderie kan krijgen.





Elk jaar gaat de Keizerlijke Commanderie op zoek naar personen die een wezenlijke bijdrage leveren of geleverd hebben aan de fruitteelt of aan de promotie van het fruit en de fruitstreek. Deze orde, die de regio en het fruit promoot, heeft een 120-tal leden en bestaat uit vertegenwoordigers van het veilingwezen, de fruittelersorganisaties, het wetenschappelijk onderzoek, sociale organisaties en de politiek. De keuze voor burgemeester Peter Reekmans als nieuwe maarschalk is niet toevallig. Hij zorgde ervoor dat de fruitveiling kon uitbreiden. Tijdens deze gelegenheid werden al plannen gesmeed om een echte Glabbeekse calvados te gaan brouwen.





(KBG)