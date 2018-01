Nieuwe fietspaden in Hoeleden- en Butschovestraat 02u26 0

De gemeenteraad heeft de startnota goedgekeurd van de subsidiedossiers voor nieuwe fietspaden in de Butschovestraat en de Hoeledenstraat.





"Beide straten liggen binnen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en komen hierdoor in aanmerking voor maar liefst tachtig procent subsidies uit het Vlaams Fietsfonds", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "In zowel de Butschovestraat in Attenrode-Wever als de Hoeledenstraat in Zuurbemde liggen de fietspaden er al meer dan tien jaar enorm gevaarlijk bij. Daarom kregen ze deze legislatuur ook prioriteit in ons wegenmeerjarenplan 2013-2030."





De timing van de aanleg van de fietspaden is volledig afgestemd op de rioleringswerken van Aquafin en Infrax. (VDT)