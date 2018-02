Nieuwe evenementenhal opent eind september 09 februari 2018

02u49 18 Glabbeek Het prijskaartje voor de nieuwe evenementenhal 'Hangaar 44' is goedkoper uitgevallen dan verwacht. De verbouwing van de oude legerloods zal naar schatting 776.887 euro kosten, wat 63.000 euro minder is dan verwacht. Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek moet de gunningsvoorwaarden en de aanbesteding wel nog goedkeuren.

De oorspronkelijke raming lag op 840.000 euro. "Onze schatting was dus realistisch, in tegenstelling tot de 1,5 tot 2 miljoen euro van de oppositie", zegt AGB-voorzitter en schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). Alleen de kosten van de ontwerper, de afwerking en het zaalmeubilair moeten nog toegevoegd worden.





Werken starten in april

"Volgende week kunnen we in aanbesteding gaan en tegen eind maart hopen we te kunnen gunnen, zodat de werken uiterlijk in april van start kunnen gaan", zegt burgemeester Peter Reekmans. De werken zullen maximaal zes maanden duren. "Eind september zouden we al de eerste activiteit in de nieuwe evenementenhal kunnen organiseren", aldus Reekmans.





In de hal zal onder meer een keuken voorzien worden. "Die kan gebruikt worden door de diensten van het OCMW", zegt OCMW-voorzitter en schepen Johnny Reweghs (sp.a). "Maar het biedt meteen ook mogelijkheden voor feesten, fuiven, bedrijfsevenementen, tentoonstellingen en sportactiviteiten."





Op het terrein zelf is parkeergelegenheid voor ruim 600 voertuigen en de evenementenhal kan gehuurd worden in drie delen. In elk deel kunnen tot zevenhonderd bezoekers binnen. Daarmee wordt Hangaar 44 een van de grootste evenementenlocaties in de ruime regio." (VDT)