Nieuwe en veiligere bushaltes 17 april 2018

Op de Tiensesteenweg in Bunsbeek is er een grotere en veiligere haltehaven met een nieuw schuilhuisje gerealiseerd ter hoogte van het kruispunt met de Pepinusfortstraat en Pamelenstraat. "Er kwam ook al een nieuwe halte voor de ingang van het woonzorgcentrum Den Boomgaard en binnenkort komen er nieuwe halteplaatsen op de Tiensesteenweg in Kapellen, op het kruispunt met de Dorpsstraat, en in Bunsbeek, ter hoogte van het kruispunt Schoolstraat-Bunsbeekdorp", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Naast de nieuwe schuilhuisjes worden er eveneens vuilnisbakken en nieuwe fietsrekken voor de reizigers van de Lijn geplaatst." (VDT)