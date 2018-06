Nieuwe datum voor Glabbeek Loopt 20 juni 2018

02u31 0

De jaarlijkse loopwedstrijd Glabbeek Loopt van de gemeentelijke sportdienst zal niet plaatsvinden op zondag 8 juli, maar op zondag 23 september.





Het gemeentebestuur nam deze beslissing omdat er op dezelfde dag ook al een loopwedstrijd is de gemeente Linter, namelijk Relax & Run. "En omdat we niet willen concurreren met een andere gemeente in de regio kiezen we voor een latere datum", klinkt het. De affiche blijft dezelfde met onder andere een fruit -en karamellenkoers, de 500 meter en 2 kilometervoor de jongste lopertjes en voor de volwassenen blijft er de keuze tussen afstanden van 5 en 10 kilometer doorheen de prachtige natuur van deze fruitgemeente. (VDT)