Nieuwe Congolese president woonde jaren in Glabbeek Félix Tshisekedi en zijn familie waren graag gezien in kleine gemeente vdt

10 januari 2019

14u04 4 Glabbeek De gemeente Glabbeek heeft er een bekende (gewezen) inwoner bij. De nieuwe president van Congo, Félix Tshisekedi, woonde namelijk met zijn ouders en broers tussen 1 augustus 1989 en 14 februari 1992 in Glabbeek. “Het gezin was hier graag gezien”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De vader van Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, die gewezen premier en oppositieleider in Congo was, leefde jaren met zijn gezin als politiek vluchteling in ons land. “Ik herinner me nog dat het gezin veel kinderen had”, zegt Hendrik Veulemans uit Kapellen. “De kleinere kindjes woonden hier permanent, de ouderen kwamen tijdens de weekends met hun vriendin of vrouw naar Glabbeek en dat gebeurde steeds in stijl, sjiek uitgedost. Je zag dat het geen doorsnee Afrikanen waren.”

Huurwoning

De nieuwe president van Congo woonde met zijn ouders en de rest van het gezin van zes in een huurwoning in de Dorpsstraat 48 in deelgemeente Kapellen, waar nu het bedrijf van Peter Reekmans, C Systems & Reekmans ramen en deuren, gevestigd is. Later zou Félix Tshisekedi met zijn vriendin naar een huurwoning in de Walmersumstraat in deelgemeente Bunsbeek verhuisd zijn. “Als ik hem nu zie, zou ik zeggen dat het Felix was, die hier is komen wonen”, zegt de eigenaar van die woning en tegelijk buurman Robert Cuypers. “Maar het kon ook zijn broer zijn. Ik weet het niet meer. In die tijd bestonden er ook nog geen huurcontracten. Alleszins was het een van de zonen van Etienne Tshisekedi, die ik persoonlijk kende en de hand geschud heb.”

Tijdens de jaren dat hij in Glabbeek woonde, studeerde Félix Tshisekedi aan de Vrije Universiteit Brussel. “Als heel jong politicus in het nationaal bestuur van de Vld Jongeren heb ik de nieuwe president van Congo leren kennen als mede-inwoner in mijn geboortedorp Bunsbeek en ik had met hem zelfs enkele keren gesprekken over politiek en de situatie in Congo”, aldus burgemeester Reekmans. “Hij was een zeer vriendelijk, intelligent en minzaam man. In een klein dorp als het onze kent namelijk iedereen, iedereen. En Félix en zijn vriendin deden ook alle moeite om in te burgeren in Glabbeek en waren graag geziene vriendelijke mensen. Je zag ze regelmatig op allerlei activiteiten in de gemeente en hadden veel contact met andere inwoners.”

Uitnodiging

De burgemeester is van plan om zijn oude vriend een felicitatiebrief te sturen. “Ik zal hem meteen ook uitnodig om Glabbeek eens een bezoek te brengen, mocht hij ooit naar ons land afzakken voor een staatsbezoek”, aldus Peter Reekmans. “Zo kan hij nog eens zijn vroegere woning en buurt bezichtigen.”