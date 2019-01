Nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi woonde enkele jaren in Glabbeek vdt

10 januari 2019

De gemeente Glabbeek heeft er een bekende (gewezen) inwoner bij. De nieuwe president van Congo Félix Tshisekedi woonde namelijk tussen 1 augustus 1989 en 14 februari 1992 in Glabbeek. “De vader van Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, die gewezen premier en oppositieleider in Congo was, leefde die jaren met zijn gezin als politiek vluchteling in ons land”, weet burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De nieuwe president van Congo woonde eerst samen met zijn vriendin in een huurwoning in de Dorpsstraat 48 in deelgemeente Kapellen, waar nu het bedrijf van C Systems & Reekmans ramen en deuren gevestigd is, en het koppel verhuisde nadien nog naar een huurwoning in de Walmersumstraat in deelgemeente Bunsbeek. Tijdens de jaren dat hij in Glabbeek woonde, studeerde Félix Tshisekedi aan de VUB. Ik ken de nieuwe president zelf persoonlijk. Naar mijn mening is hij een vriendelijk, intelligent en minzaam man.”