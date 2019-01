Nieuw verkeersproject met Zeppe & Zikki aan de scholen vdt

28 januari 2019

Aan de scholen in de Dorpsstraat (Kapellen), Schoolstraat (Bunsbeek) en Dries (Glabbeek) komen er opvallende verkeersborden met Zeppe & Zikki. “Samen met de plaatsing van deze borden, krijgen de scholen ook gratis educatief verkeersmateriaal voor in de klassen”, zegt schepen van Onderwijs, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Dit is afgestemd op de eindtermen en is ontwikkeld in het kader van de Zeppe & Zikki scholencampagne van VTM Kzoom in samenwerking met de Vlaamse overheid en Mobiel21.”

Zeppe & Zikki zijn dé boegbeelden voor meer verkeersveiligheid in Vlaanderen. Dankzij hun tv-programma en de grote sensibiliseringscampagnes zijn ze bekend bij jong én oud. “In Glabbeek kiezen we voor verkeersborden die wijzen op het belang van de zebrapaden en de zone 30 aan de scholen. Samen met deze actie blijft de lokale politie regelmatig snelheidscontroles organiseren op de toegangswegen naar de scholen bij het begin en einde van de school”, aldus schepen Holsbeeks. “Intussen merken we dat deze regelmatige controles van de politie effectief werken en er al veel minder snel gereden wordt in de schoolomgevingen dan pakweg zes jaar geleden.”