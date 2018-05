Nieuw personeelsorganigram goedgekeurd 24 mei 2018

02u32 0 Glabbeek Het nieuw personeelsorganigram van de OCMW-en gemeentediensten in Glabbeek werd zopas goedgekeurd.

Deze nieuwe personeelsformatie kwam tot stand door de integratie van het OCMW in de gemeentediensten die Vlaanderen vanaf 1 januari 2019 verplicht.





"In de nieuwe structuur wordt de huidige gemeentesecretaris Kristine Wauters de nieuwe algemeen directeur en de huidige OCMW-secretaris Nicole Debecker de nieuwe adjunct algemeen directeur", legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor Personeel, uit.





Nieuw diensthoofd

"Naast de financieel beheerder Nancy Wuestenberghs die financieel directeur werd, komt er via interne bevordering een nieuw diensthoofd ruimte en wordt er een nieuwe verantwoordelijke voor de dienst openbare werken aangeworven. Op vlak van wonen, stedenbouw en milieu blijven we samenwerken met Bekkevoort in de intergemeentelijke dienst Glabero. (VDT)