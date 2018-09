Nieuw lokaal voor hondenschool 04 september 2018

De hondenschool in Glabbeek heeft haar nieuwe lokaal geopend. De oude voetbalkantine in deelgemeente Kapellen die eigendom is van de gemeente, was al jaren in heel slechte toestand. Het huidig gemeentebestuur brak ze af en gaf de hondenschool een nieuw clublokaal in geïsoleerde containers. De voorbije weken werd ook de buitenomgeving aan het clublokaal heraangelegd en werd de ingang met een hellend vlak toegankelijker gemaakt. "Bij de heraanleg van de Dorpsstraat volgend jaar is er ook een nieuwe parking en verlichting voor de hondenschool voorzien", besluit schepen van Patrimonium Hans Hendrickx (Dorpspartij). (VDT)