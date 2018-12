Nieuw klasmeubilair voor klaslokalen godsdienst- en zedeleer vdt

20 december 2018

16u52 0

Het college van burgemeester en schepenen van Glabbeek keurde de aankoop van nieuw klasmeubilair voor alle godsdienst -en zedeleerklassen van de gemeenteschool goed. “Met deze investering van 10.000 euro krijgen nu ook deze drie laatste klaslokalen nieuwe tafels, stoelen, zitkubussen, zitbanken en computers”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor Onderwijs. “De voorbije twee jaar investeerde we al ruim 100.000 euro in nieuw klasmeubilair in de andere klaslokalen van de lagere- en kleuterschool.”