Nieuw dorpscafé opent in Wever 14 juli 2018

Lien Vleminckx en Bram Hafkamp hebben zopas hun Café Vidange geopend in de Butschovestraat 13 in Wever. Het koppel kocht in eind 2010 het huis met bijhorende 'koterij'. "We hebben jaren gewerkt aan de renovatie", vertellen Lien en Bram. "Dat combineerden we met ons werk in een oldtimerbedrijf in Tienen. Samenwerken is voor ons nooit een probleem geweest, integendeel. Onze droom om samen een eigen zaak te starten, groeide dan ook." Lien en Bram vormden de oude stal vooraan het huis om tot een gezellige kleine bruine kroeg. "Hier kan jong en oud even komen uitblazen, genieten van het schitterend uitzicht en van een heerlijk verrassend drankje. Zo bieden wij biologische drankjes aan, zowel non-alcoholisch als alcoholische. De nieuwe smaken en merken zullen iedereen verrassen!" Info: www.cafevidange.be. (VDT)