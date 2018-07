Nieuw comité voor processie Wever 27 juli 2018

Op woensdag 15 augustus vindt de processie van de Heinkensberg, die al vier eeuwen bestaat, plaats in Wever. Het vertrek is gepland om 15 uur aan de Sint-Antoniuskerk van Wever, het einde aan de kapel van de Heinkensberg. Vanaf dit jaar is het een nieuw comité dat de organisatie van dit gelovig gebeuren op zich neemt. (VDT)