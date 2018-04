Nieuw bankfiliaal Argenta Glabbeek geopend 12 april 2018

Zopas opende burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) officieel het vernieuwde bankfiliaal van Argenta in Glabbeek. Samen met de schepen van Middenstand Johnny Reweghs (sp.a) en het team van zaakvoerder Katrien Theunis knipte de burgemeester het lintje door. Het nieuw bankfiliaal van Argenta langs de Tiensesteenweg werd volledig vernieuwd na een fusie van de kantoren van Linter en Glabbeek. En er kwam bovendien ook een extra geldautomaat bij.





"De goede ligging van onze gemeente zorgt er duidelijk voor dat we als kleine gemeente meer dan ooit in trek zijn als locatie voor nieuwe bedrijven", reageert Reekmans. "Het afgelopen jaar openden maar liefst vijf bedrijven hun nieuwe vestiging in Glabbeek. En maar liefst drie banken bouwen of verbouwen hun nieuw kantoor langs de steenweg in Glabbeek."





(VDT)