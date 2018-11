Na twee jaar en tientallen mails stuurt burgemeester aangetekende brief naar Ecowerf: “Stop afvalophaling bij begin en einde schooldag” vanessa dekeyzer

14 november 2018

17u19 0 Glabbeek Glabbeek wil niet langer toeleten dat vuilnis opgehaald wordt in schoolomgevingen bij het begin en einde van de schooldag. Volgens het gemeentebestuur zorgt het voor gevaarlijke situaties en files aan de schoolpoorten. “Na het twee jaar vriendelijk te vragen, gaan we zelf over tot actie.”

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) zegt heel wat klachten van inwoners te ontvangen in verband met de problematiek.

“Vanmiddag (woensdag, red.) kon ik ook zelf weer eens vaststellen welke chaos er was onmiddellijk na schooltijd aan de school van Bunsbeek. In de Schoolstraat en de zijstraten hiervan reden twee vrachtwagens van Ecowerf rond. De straten werden geblokkeerd, waardoor ouders met veel vertraging hun kinderen konden gaan ophalen. En wanneer ze hun kinderen eindelijk bij zich hadden, konden ze niet meer met de wagen vertrekken omdat de straat nog steeds geblokkeerd was. Bovendien levert dit ook nog eens gevaar op voor de overstekende kinderen, want ze kunnen door de vuilniswagens het verkeer niet goed zien.”

De gemeente vraagt de afvalintercommunale dan ook om de afvalophaling in Glabbeek aan te passen zodat er bij het begin en einde van de schooldag geen vuilniskarren meer zouden rondrijden in de schoolomgevingen.

“Eigenlijk vragen we dat al twee jaar, via tientallen mails en ook onze schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) haalde het probleem al aan op de raad van bestuur van Ecowerf. Maar onze vraag krijgt helaas geen gevolg”, stelt Reekmans vast.

“Nochtans vragen we niet veel. De afvalophaling kan gewoon op woensdag blijven plaatsvinden, maar wissel enkele straten bij het begin en het einde van de schooltijd.”

Het geduld is op bij het Glabbeeks gemeentebestuur. “Vrijdag krijgt Ecowerf een laatste aangetekende brief met daarin de laatste kans om de planning aan te passen. Gebeurt dat niet, vaardig ik een politiereglement uit dat een verbod oplegt dat er geen vuilnis meer mag opgehaald worden in de schoolomgevingen bij het begin en einde van de school. Dat is perfect wettelijk. Als burgemeester moet ik instaan voor de openbare veiligheid. Wordt het verbod overtreden, volgen er boetes. Ik vind het jammer dat ik zo drastisch moet handelen, maar gezien de vele terechte klachten van onze inwoners, zie ik mij hiertoe genoodzaakt.”