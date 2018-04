N29 in Glabbeek krijgt trajectcontrole tussen 2018 en 2019 12 april 2018

02u48 0

"Afgelopen week had het gemeentebestuur een overleg met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) waar we alvast een heel positief antwoord kregen op de eerdere vraag voor trajectcontrole op de N29. De trajectcontrole tussen Bunsbeek en Kapellen zal de vier onbemande camera's op de N29 in Glabbeek vervangen", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Omdat het gemeentebestuur van Tielt-Winge onlangs trajectcontrole weigerde op de steenweg N2 kwamen er net budgetten vrij voor trajectcontrole elders. En doordat Glabbeek zich zeer snel kandidaat stelde, zal de trajectcontrole er zelfs nog dit jaar, uiterlijk volgend jaar in 2019 al kunnen komen." Buiten de trajectcontrole krijgt de steenweg ook nog nieuwe verhoogde fietspaden bij de heraanleg van de weg tussen 2019 en 2022. "Ook de plannen voor de heraanleg van de N29 tussen Bunsbeek en Glabbeek zijn intussen definitief", vernam burgemeester Reekmans. "Verkeerslichten op de kruispunten van de Steenweg met Zuurbemde-Grotestraat en Schoolstraat-Bunsbeekdorp zijn voor het Vlaams gewest geen optie." (VDT)